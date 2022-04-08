群聯(8299)於今(8)日舉辦研發大樓附屬停車塔落成啟動典禮，不僅實現群聯員工人人有車位的目標，也成為苗栗竹南廣源科學園區的福利新指標。

群聯投資近10億元的研發大樓附屬停車塔，自2021年1月9日動土，總樓板面積約9400坪，可提供超過1000個停車位給予群聯電子員工；換言之，每個停車位的建構成本約100萬元，無疑是這波半導體人才短缺之際，最實質的員工福利亮點之一。

執行長潘健成表示，近期半導體與IC設計人才供給不足，群聯除了每年依據員工的績效表現調薪以外，也致力於提升工作環境以及員工福利。例如，群聯剛啟用的五期研發大樓，採用簡約無印風的辦公空間設計，適度減輕員工的工作壓力；此外，群聯也打造全台首創的空中運動場，讓同仁下班後，也能有適當的運動紓壓管道。

他接著說明，群聯總部位於苗栗竹南，員工人數已達3400人，其中超過70%皆為群聯自主培養的本土高階研發人才；換言之，群聯不僅實質投資深耕台灣，更致力於提升台灣研發人才實力，打造國際級旗艦研發團隊，為台爭光。也因此，營造幸福的工作環境，吸引一流人才加入群聯成為當務之急。此次研發大樓附屬停車塔的啟用，不僅是群聯對員工福利提升的具體展現，更期盼群聯成為幸福企業的新指標。