中油前董事長歐家瑞請辭後，董事長一職一直由總經理李順欽代理，8日終於敲定由李順欽接任，總經理則由副總方振仁接任。

新任董事長李順欽過去歷任副總經理、煉製事業部執行長、總公司副總經理室督導幕僚室督導、煉製事業部高雄煉油廠廠長等職位，從地方基層做起，對於中油事務相當熟稔。新任總經理方振仁則是歷任副總經理、督導天然氣相關業務，由於未來國家能源轉型需要依靠天然氣，因此成為出線原因之一。