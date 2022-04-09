將來銀行近日正式開業，宣布台灣純網銀戰局進入三強鼎立的局面。金管會在2019年核准Line Bank、樂天銀行與將來銀行的設立許可，並先後發出營業執照，希冀純網銀能發揮鯰魚效應，促使傳統銀行加速創新轉型，影響國內銀行業市場版圖。

面對高度競爭的台灣金融市場，純網銀能為傳統銀行帶來多少衝擊尚未可知，但對這三條小鯰魚來說，當務之急或許是取得替代商機，開拓新用戶市場。

突圍傳統銀行 純網銀首攻這類人

每個世代使用金融的習慣不同，看準這個趨勢，純網銀積極搶攻年輕族群市場。以營業近兩年的Line Bank與樂天銀行為例，Line Bank有近75%的用戶落在20歲到40歲之間，樂天開戶年齡層則是落在30歲到50歲的青壯族群。

台大工商管理學院教授陳文華指出，目前千禧世代與Z世代已佔就業人口50%，未來5到10年間，將成為國家經濟體的主力，相較於戰後嬰兒潮世代，已屆齡退休，這群年輕人擁有的財富會愈來愈多，純網銀在擬定長期的發展策略時，年輕族群絕對會是主力開拓的市場。

另外，三家純網銀將陸續在今年推出外匯服務，亦相當看重外匯市場，主攻外籍移工、外籍配偶與愛出國旅遊的年輕人，希望提供這幾大族群更便利的換匯管道。陳文華表示，在許多調查報告中顯示，虛擬銀行在沒有傳統銀行的包袱下，營運成本只有傳統銀行的20%~50%，當營運成本降低，就能饋到消費者身上，以外匯服務為例，或可提供更優惠的換匯價差。

針對前金管會主委顧立雄曾指出，台灣的金融生態銀行數太多，有overbanking的問題，陳文華則認為這個現象主要集中在都會區，台灣目前仍有50多個鄉鎮地區沒有金融機構，偏鄉的金融服務仍相對貧乏，未來可望成為純網銀開拓的一塊市場。

三鯰魚各有生態圈 能否觸發交易動機是關鍵

三家純網銀全員到齊，誰的圈粉功力最強，拿下最多開戶數呢？仔細觀察三家業者，他們各擁不同客群。

以目前開戶數最多的Line Bank來說，目標客群主要為Line的使用者，主打「社群生態圈」，樂天銀行則是搶攻「樂天生態圈」，串連集團底下事業體，包含電商、證券與旅遊，提供樂天用戶更便利的金融服務管道，至於被視為國家隊的將來銀行，股東橫跨通訊、金融與零售，其中全聯集團就是座上賓，挟著多元股東結構，主打「股東生態圈」，可望透過全聯PX Pay用戶快速拓展客源。

外界都在看誰能在這場金融科技戰中勝出，陳文華分析，以中國的微眾銀行（WeBank)與螞蟻金服為例，背後同樣分別仰賴社群媒體與電商平台的龐大用戶基礎，但起步於淘寶網第三方支付平台「支付寶」的螞蟻集團，用戶有更高的金融交易需求，讓螞蟻金服能夠後來居上，超車微眾銀行。

反觀台灣三家純網銀，儘管Line Bank挟龐大社群用戶的優勢，搶先坐上開戶數最多的寶座，但後續能否觸發更多金融交易動機仍有待觀察。

搶食傳統銀行漏網之魚 信用不佳族群也是主顧

純網銀積極向被傳統銀行忽略、排除在外的客群招手，像是在銀行無任何信用紀錄的「金融小白」，甚至是信用評比不佳的客群，然而信用風險該如何管控，陳文華認為信用評分「標準」是關鍵，在金融科技時代「信用」應該被重新定義。

他舉例，螞蟻金服主要客群也多半是資金少的微商和個體戶，這群人在傳統銀行的信用評分標準下可能是不及格的，但螞蟻金服旗下的徵信業務「芝麻信用」改採新型態、更廣泛的數據來源如「行為偏好」、「身份特質」、「人脈關係」、「信用歷史」與「履約能力」來為消費者打分數，開發出新商機。

數據是發展金融科技的基礎，能否打破傳統金融體系的信評機制，觸及更廣泛的客群，可能成為純網銀在拓展版圖時的致勝關鍵。

國內3家純網銀目前均處虧損狀態，其中Line Bank累計虧損更逼近資本額的1/3，預計今年底辦理增資。陳文華解釋，台灣是Line進軍金融市場的第一個示範點，會投注更多的成本去建立基礎與獲客，以說服消費者 「Line是一個金融供應商，而非單純的社交平台」因此前期的營運自然會有虧損。

至於何時才能達到損益平衡？對此陳文華提供不同的視角。他舉例，與Line Bank性質相似的KaKao Bank成立甫6年，市值已經超過韓國任何一家實體銀行，另外螞蟻金服的市值同樣已經超越花旗銀行，陳文華認為不能單就營業額與獲利去評析純網銀，應該從資本市場的視角去看純網銀的未來性。

本文作者:林怡妏

(本文摘自《理財周刊1128期》)