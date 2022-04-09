台北市長柯文哲希望打造「智慧城市」，積極推動數位轉型。但議員許家蓓指出，台北市資訊局人力持續減少，至少有高達45人的人力缺口，不僅產生人才斷層，恐影響北市的數位轉型政策及資安防護能力。對此，資訊局表示，缺額已透過台北市就業服務處徵才及申請考試分發。

為因應數位發展需求，資訊局去年進行組織修編，許家蓓調閱資料發現，資訊局組織修編後的預算員額，由127人增加至149人，但實際進用人數卻探底，今年員工數僅104人，比去年110人還少，此外，今年截至3月，已有多達13位員工退休及離職，目前資訊局至少有高達45人的人力缺口。

許家蓓進一步表示，具備資訊專業的員工亦是每年減少，從2020年的94人，一路減少至今年的79人，換言之，資訊局目前不僅有人力缺口，連資訊專業的員工也越來越少，長期下來可能產生人才斷層。

許家蓓指出，台北通2020年下載次數僅19萬次，去年年暴增至去年暴增到300萬次，成長高達15倍，尤其去年北市府資安事件更高達54件創新高，加上北市陸續推動智慧城市、數位轉型等政策，柯文哲又成立大數據中心，對於資訊人力的需求日益上升，資安維護也更加重要，業務繁多，若不積極解決，恐影響政策推動及資安防護能力。

對此，資訊局長呂新科坦言，在數位化時代，資訊局業務會愈來愈多，但資訊局離職率較高，在增聘的效率卻跟不上，對外增聘考試員額不足，基本上要用約聘人力或職代補足，人力緊張一直是資訊局的問題。

呂坦言，中央很多機關都坐落在台北市內，有資訊相直職缺，其職等與工作內容，相對對北市府來講會更有競爭力，因此資訊人力留置是確實較辛苦。

資訊局補充，3月底45名缺額，已透過北市就業服務處徵才及申請考試分發，截至4月8日已進用12人，5月前預計再進用18人，其餘職缺申請今年地方特考分發；人力缺口逐漸補足後，資訊專業人力比例即可提高，人力充足後，也可減輕同仁工作壓力，亦相對可降低人員離職率。