信昌電(6173)第1季合併營收為12.75億元，年減12.38%，由於工作天數恢復正常，信昌電力拼第2季比第1季好，信昌電總經理洪志謀表示，由於公司生產據點大部分在台灣，大陸產值不大，大陸疫情對公司影響不大，但公司會密切觀察當地進出口物流對客戶的影響。

信昌電主力產品為大尺寸/高功率/高耐溫/高可靠度/低損之被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包含網通、工業、軍用、航空、車用及消費電子等相關產業，近期電子產業半導體長短料問題未解，俄烏戰爭及大陸本土新冠肺炎疫情延燒，為電子產業第2季營運增添變數。

洪志謀表示，俄羅斯為原油、鈀金、鎳及天然氣的出口大國，其中鎳金佔45%，烏克蘭則是半導體氣體，信昌電在幾年前將靶金材料轉為非金屬，材料佔比非常低，鎳亦是多供應商，供應也不會有問題，俄烏戰爭對信昌電原物料影響不會太大，至於原物料價格反應程度不一樣，我們會藉由調整貨源比例，提高生產效率，優化產品組合及提高產品附加價值，避免材料價格造成影響。

信昌電3月營收為4.49億元，月增14.29%，年減15.5%，累計第1季合併營收為12.75億元，年減12.38%。

近期上海及昆山疫情延燒，封城停工對電子產業鏈生產物流造成影響，不過信昌電生產據點大部分在台灣，大陸產值不大，當地疫情對公司營運影響不大；洪志謀表示，公司會密切觀察當地進出口物流對客戶的影響。

信昌電110年合併營收為60.1億元，年增15.4%，營業毛利為15.86億元，年增21.42%，合併毛利率26.4%，年增1.31個百分點，營業淨利為11.78億元，年增29.72%，營業淨利率為19.6%，年增2.17個百分點，稅後盈餘為11.43億元，年增44.52%，為歷史次高，每股盈餘為6.67元。