台南鹽水區一處工地9日上午傳出工安意外，2名工人被高處掉落鐵板砸中，1人頭部受傷，當場失去呼吸心跳，另1人腹部受傷，臟器外露，經救援人員包紮後送柳營奇美醫院急救後，頭部受傷工人宣告不治，腹部受傷工人則緊急開刀中。

台南市消防局上午10點06分獲報，鹽水區竹林里一處開發工地有2人受傷，隨即派學甲消防分隊等3車6人前往救援。

救援人員到場時，發現其中1人臉部被鐵板壓傷，當場無呼吸心跳，經送醫後宣布不治，另名工人腹部右側移被鐵板削到，臟器外露，尚有意識，正進行手術中，詳細事故原因待警方調查釐清。