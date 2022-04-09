基隆篩檢發放快篩試劑，民眾索取相當踴躍，7個區按照人口數10％發放，快篩試劑全數領光，9日基隆市疫情者會市長林右昌表示，計畫開啟後累計至9日上午，共有28位民眾快篩陽性，當中21例PCR複檢陽性，7例PCR檢驗陰性，陽性率約75％。

9日下午基隆市政府將加碼發放快篩試劑，下午1時30分至5時，轄區157個里同時間啟動，預計會將中央提供20萬劑快篩試劑全數送出，愛心快篩諮詢專線也會延長到4月10日結束，讓民眾能夠有詢問管道。