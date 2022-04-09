針對新冠疫情防控，中國科學院院士、傳染病防治專家鍾南山指出，在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。新冠疫情防控的關鍵問題就是要最大限度降低傳播和病死率。

北京日報報導，鍾南山表示，Omicron變種病毒雖然病死率低，但傳播力強，如果大規模爆發，仍會奪去很多生命。所以目前來看，在中國完全開放是不適用的，還是應該堅持「動態清零，逐步開放」。

上觀新聞報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏撰文指出，在疫情衝擊下，要有一個與Omicron作戰的大拼圖，拼圖裡面有老百姓和整個社會在疫情下的基本需求。如果把這張拼圖中的一塊塊都落到實處，精準填上，不能漏掉任何一塊，就能贏得這場勝利。

張文宏指出，這一波Omicron突如其來，具有很強的隱蔽性與快速傳播特徵，對社會造成非常大的衝擊，上海市民也承受了很大的壓力和困難。要實現動態清零，緩解大家的壓力和困難，需要很多的社會力量來共同參與。