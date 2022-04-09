有家長向本報透露，就讀小學的孩子，近日從學校帶回家一份「新北市國中小學生選修本土語文課程調查表」，當中羅列49種語言類別，讓人無所適從。(家長提供／李侑珊台北傳真)

國中小必修本土語，語種多達49種，讓人好奇，教材與師資是否能順利到位。教師直言，由於家長根本無法接受這樣的課程，學校也找不到老師來教，只為遵循上意的教育部，最終也是把爛攤子丟給校方處理，所以結局就是絕大多數學校開不了課，將時間拿來考試或進行其他課務。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，國家語言政策理應清楚具體，現在執政者為了將本土意識包進國語文當中，失去國家語文核心價值，政策呈現漫無章法的局面。

段心儀提到，國中小開設本土語課，語種之所以玲瑯滿目，在於討論課綱時，委員們便打算如此安排。

「教育部能說什麼話，只有照單全收！」段心儀說，受政治壓力影響，教育部沒時間思考能否開課，更罔顧學生的學習意願，「爛攤子就讓學校收場，自己去面對家長！」

不過，段心儀說，由於家長無法接受這類課程，學校也找不到師資，更缺乏教材，想必絕大多數的學校一定沒能力開課，所以最後還是把時間用來考試或進行其他課務，政策不了了之。

金甌女中新住民語教師張婉貞認為，母語本是家長自行教導，不須要強迫孩子學習。教育部現在推動本土語課綱，要求學生在學校學習一大堆陌生的本土語言，學校根本找不到師資，「這些政府單位，閒著沒事做事嗎？」

張婉貞說，國語文政策的規畫，簡單明白，應當以多數人使用的語言為主，現在要求學生學習原住民族語，語種多達40幾種，一般學生幾乎也沒人想學這些語言，教育部卻規定，只要1名學生修課，校方就得開課，確實非常困擾。

面對各界質疑本土語師資不足的問題，國教署回應，刻正與縣市政府共同逐校盤點國、高中各語別師資需求，並將協助辦理教學人員增能或認證，全力開課經費，或將輔以合聘、巡迴方式媒合師資。

至於偏鄉方面，國教署提到，除與地方政府專案協助外，將透過直播共學方式進行授課，以協助學校針對學生選習語別進行開課。