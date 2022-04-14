本土疫情燒進校園，今（14日）新增117例本土學生確診，續寫今年以來單日紀錄。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，若要減少新冠病毒在校園內的傳播機會，除了要求學生戴好口罩外，教室內也務必保持通風，增加換氣率，才能降低染疫風險。

黃軒醫師在個人臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，澳洲一間學校因改善通風系統，因此目前仍沒有師生確診新冠肺炎。他也提到，美國採暖、製冷與空調工程師學會（ASHRAE）曾表示，「開窗通風」是任何建築物減少新冠病毒滯留在室內最省錢、有效的方法。

黃軒分享，韓國研究人員發現，教室內的窗戶有15%是打開的狀態，教室內的換氣率即可達到每小時6次；如果教室內只有一側設有窗戶，甚至沒有窗戶，可以將電風扇放在出入口朝外吹送，一樣可以降低教室內滯留的病毒濃度，改善教室內的換氣率。

黃軒總結，保持室內通風即是減少病毒傳播力的最有效方法，且在同樣的通氣條件下，只要師生在教室內戴好口罩，就可以減少4倍的感染風險，因此建議，學生上課除了戴口罩外，也要養成一進教室就打開窗戶通風的習慣，或將電風扇擺放至出入口朝外吹送，以降低染疫風險。