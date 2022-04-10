嘉義市今新增6確診個案，相關足跡和活動場域已完成清消。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

案27377至27379為學童，足跡點包括私立精選文理短期補習班、私立牧羊文理短期補習班以及光南大批發嘉義店。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今新增6確診個案，其中案27117、案27294為台南市案25431的親友，案27116為嘉義高中老師案27295的友人，因案27116與親友日常往來密切，又有共同活動史，親友得知他確診，進一步自主篩檢，其中3名就讀嘉北國小學童因此PCR陽性，為阻斷傳染源，昨市府針對嘉義高中、嘉北國小進行擴大篩檢，所幸578人PCR採險全部陰性。

嘉義市長黃敏惠稍早在線上疫情記者會指出，中央流行疫情指揮中心今公布嘉市6名新增確診案，案27117和案27294為台南市案25431密切接觸者，2人5日列居家隔離，當天檢驗PCR陰性，8日不約而同出現發燒、喉嚨不適等症狀，再次PCR陽性確診，屬居家隔離陰轉陽，因已居隔數日，未有嘉市公共活動史。

案27116為40多歲男性，清明連假期間與親友聚餐，7日出現喉嚨痛、發燒症狀，逕行至醫院篩檢PCR陽性，為釐清感染源，嘉市衛生局擴大個案疫情調查，並協助連假期間聚餐親友PCR檢測，結果嘉義高中老師案27295染疫，其他與案27116有共同活動史的親友自行以居家抗原快篩檢測，3名小孩檢驗陽性。

黃敏惠指出，嘉北國小確診學童國小案27377至27379，除與案27116接觸外，連假期間也曾一起到北部旅遊。而案27116足跡多於外縣市，未有本市公共場所足跡，惟案27377至27379為學童，足跡點包括私立精選文理短期補習班、私立牧羊文理短期補習班以及光南大批發嘉義店，提醒足跡重疊民眾留意。

為阻斷疾病傳播鏈，衛生局昨針對嘉北國小及嘉義高中辦理專案採檢，昨嘉北國小總計採檢543人，全數PCR陰性，嘉義高中採檢35人，PCR亦全數陰性，目前嘉義高中將持續採檢中。