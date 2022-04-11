施志昌女助理染疫 蔡其昌：會維持健康監測 14:002022/04/11 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡其昌今天說「我屬於 ＃接觸者的接觸者，所以不需居家隔離，但我會維持自己的健康監測，請大家放心！」（翻攝蔡其昌臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一人染疫全體繃緊神經！台中市議員施志昌的女助理確診，目前施志昌相關檢測都是陰性；同屬綠營新潮流的大老立法院副院長蔡其昌今天說「我屬於接觸者的接觸者，所以不需居家隔離，但我會維持自己的健康監測，請大家放心！」 蔡其昌說，因為疫情傳播速度快，其實你我都很容易成為接觸者的接觸者，而目前omicron 突破性感染也多屬輕症，因此大家不需過度緊張，我們只要做好 戴口罩、勤洗手，還有打滿三劑疫苗 的保護措施，就能給彼此更多的保護，讓社會能夠維持正常生活。 感染新冠後首談病情 英女王：感覺嚴重疲勞 嘉義市新增6確診 嘉北國小已4人染疫 #接觸者 #施志昌 #染疫 #蔡其昌 #健康監測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 唯一淨土淪陷 南投夫妻到北部打高爾夫 雙雙染疫 12:152022/04/10 生活 基隆＋28 愛心篩檢揪8確診 工地群聚案1家七口全染疫 16:052022/04/10 生活 再增4中症患者 一人完整接種3劑仍染疫 14:102022/04/10 生活 台中＋7 市府即日開設社區篩檢站 04:102022/04/10 地方新聞 台中市議員施志昌助理染疫 服務處所有人皆配合防疫政策 11:162022/04/11 政治 國體大大一男學生染疫 全校停課12天 22:532022/04/10 生活 屏東天上人間＋20 小琉球急匡86人採檢 04:102022/04/11 生活新聞 助理確診 台中議員施志昌傳才剛和賴清德聚餐 08:202022/04/11 政治 班級不同也染疫 北港高中＋1生確診 全校停課至18日 13:182022/04/11 生活 宜蘭＋10 家族15人聚餐6確診 花蓮＋24 餐酒館傳播鏈再擴大 04:102022/04/10 地方新聞 彰化＋1 她陪尪聚餐染疫 7足跡曝光嗑汕頭火鍋、羊肉爐 15:002022/04/10 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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