一人染疫全體繃緊神經！台中市議員施志昌的女助理確診，目前施志昌相關檢測都是陰性；同屬綠營新潮流的大老立法院副院長蔡其昌今天說「我屬於接觸者的接觸者，所以不需居家隔離，但我會維持自己的健康監測，請大家放心！」

蔡其昌說，因為疫情傳播速度快，其實你我都很容易成為接觸者的接觸者，而目前omicron 突破性感染也多屬輕症，因此大家不需過度緊張，我們只要做好 戴口罩、勤洗手，還有打滿三劑疫苗 的保護措施，就能給彼此更多的保護，讓社會能夠維持正常生活。