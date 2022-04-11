2021年，日本當代藝術大師奈良美智以創作回應台日友好情誼，在中華文化總會邀約之下首次來台舉辦巡迴展出，並於高雄展期間創造了溫暖美好而感動人心的100日。對於奈良美智因感念台灣所繪作品《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day)續留台灣之議，文總近日釋出之調查結果中有九成民眾表達支持後，奈良美智本人隨後在推特發文表示，樂見作品能由台灣公立美術館典藏。高雄市長陳其邁則在第一時間就回覆奈良美智「期待爭取大師作品留在高雄」，並請副市長史哲籌組團隊積極研擬大師作品續留計畫。

陳其邁日前於奈良美智推特以日文回覆「高雄是個溫暖、熱情的城市，我們希望能以高雄市立美術館的典藏專業爭取作品，並且在今年十月開幕的內惟藝術中心設置常設展。期待這件美好的作品能與全世界的朋友分享！」，交由高雄市立美術館做專業規畫評估，期望迎接奈良作品在美術館園區西側新館「內惟藝術中心」常態性向公眾展出。

高美館今表示，很榮幸作為台灣巡迴展三站之一，能與展覽巡迴期間超過24萬觀眾共同見證奈良美智的創作精神，高美館去年以奈良美智特別為數度造訪的台灣所繪新作《朦朧潮濕的一天》作為特展巡迴高雄站的主視覺，作品不僅蘊含了奈良老師對台灣的情感，更在嚴峻的疫情中傳遞他對台灣抗疫的鼓舞與信心。為此，史哲副市長親率高雄市文化局與美術館組成任務小組，專案推進奈良美智作品續留高雄之因應做法，將全程以尊重藝術家本人與文總意見為前提，爭取此作留在高雄，希望在南方炙熱的陽光與熱情中，讓台日友好的珍貴情誼得以傳承延續。

高美館說明，內惟藝術中心將以「藝術中有生活，生活中有藝術(Art in Life, Life in Art)」的精神，用最誠摯、專業的姿態，抱持著捨我其誰的態度，做好迎接奈良美智《朦朧潮濕的一天》的準備。讓大師之作溫暖美好的初衷持續地對公眾開放，讓療癒的力量傳遞下去！