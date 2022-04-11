崇友實業（4506）3月合併營收3.88億元、年增17.47%，第一季合併營收達10.87億元、年增5.06％。崇友表示，受惠整體房市交易景氣環境，帶動建商旗下建案完工需求，推升新梯業務出貨及完工認列，加上，隨著政府、民眾搭乘電梯安全意識越趨重視，挹注汰舊換新業務動能成長，帶動崇友3月整體新梯（含汰換）銷售年增41.4%。

崇友指出，今年首季新梯案源結構，一般集合住宅、廠辦、以及辦公大樓、百貨、飯店、醫院等商辦的案源比重分別為84.99％、6.75％、6.5％，一般集合住宅、廠辦案源比重增加，主要受惠建商推案需求提振、台商回台擴大投資計畫而帶動訂單完工認列，今年首季整體新梯出貨台數較去年同期成長8.78％、並達到近550台表現。

此外，崇友集團旗下維修保養業務，隨著新梯保固期滿轉入保養，第一季維修保養台數穩定攀升至39,226台。