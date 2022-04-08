今年首季六都買氣依然強勢，住商機構企畫研究室依據六都買賣移轉棟數及戶數統計家戶購屋比發現，各都買氣並未因政府打房而緊縮，共有三都家戶購屋比超過1.00%，代表這三都每100戶中至少有1戶購屋，分為別新北市1.02%、桃園市1.31%及台中市1.25%，而台北、台南及高雄家戶購屋比也創2016年以來同期新高。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，儘管今年初購屋貸款條件已不如去年理想，但多數買方認為原物料價格上漲及缺工問題會推升未來房價，加上通膨壓力突顯不動產的保值性，故今年首季買氣優於歷年同期。

由歷年第一季六都家戶購屋比顯示買氣從2016年谷底反彈後一路走升，台北市今年第一季家戶購屋比0.75%，與去年同期相當，跟2016年首季相比增加了0.37個百分點，新北市今年首季衝破1%，家戶購屋比1.02%，與2016年相比增加0.56個百分點，桃園市今年首季家戶購屋比1.31%居冠六都，跟去年同期比微幅下滑0.02個百分點，不過桃園市自從2020年開始第一季一直都維持在1%以上，房市常勝軍台中市今年第一季家戶購屋比1.25%，維持去年水平，與2016年相比增加0.56個百分點，與新北市並列家戶購屋比成長最多的區域，台南市今年第一季家戶購屋比0.86%，高雄市則達到0.91%，南台灣買氣跟過去相比也有顯著成長。

郎美囡分析，新北市近期交易熱烈，各個重劃區、新市鎮供給量大，買方選擇多元，且隨著捷運網絡越來越密集、幅員越來越廣，交通日益增進，許多買方受台北市房價擠壓至新北買房，購屋熱潮在房市上升波段增溫不少；桃園及台中近幾年有不少公司、企業設點，就業人口增加，在地自用買盤有增無減，加上重劃區話題多，買方對未來有期待，也吸引投資性買盤布局；台南市及高雄市雖然首季家戶購屋比未達1%，但受惠科技業議題，歷年來房市成交量一路走揚，且房價相對於中部、北部親民，政府打炒房之際，仍獲置產及投資方青睞；至於台北市房價漲幅雖不及中南部，但高水位的價格仍有些微漲勢，房市因台商回流及高資產抗通膨性置產，交易表現也不俗。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年首季交易量尚未反應央行升息的效果，近年成交量逐年增加，各區域價量齊揚，打房政策也一波接著一波，且央行貨幣政策以朝向緊縮為原則，預期今年買氣趨於緩和，不過整體還是偏向樂觀。