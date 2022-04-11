由證交所及高盛證券共同主辦、為期3天的「TWSE/GS Virtual Taiwan Corporate Day 2022」線上投資說明會已結束。由高盛邀請到前美國駐港澳總領事唐偉康，分析現今總經趨勢下台企在全球供應鏈佔據的優勢，及面對未來不確定性應如何進行策略布局。

該線上投資會議共吸引150位亞洲及歐美地區機構投資人，與宏碁、研華、亞德客-KY、貿聯-KY、可成、國泰金、群光、仁寶、智原、富邦金、巨大、美食-KY、鴻海、喬山、川湖、京元電子、景碩、光寶科、旺宏、聚陽、美利達、富邦媒、億豐、晶碩、瑞昱、台新金、東元、統一、聯電、力智、臻鼎-KY等31家上市公司，進行66場一對一或群體會談。

證交所身為台灣資本市場的營運者，長期致力於打造友善兼容的資本市場，以扶植企業發展並促進產業升級與創新；而在現今瞬息萬變的時代，全球總經局勢如何形塑未來投資趨勢，也是投資人熱切關注的議題。日前專題演講中，即匯聚這兩個主題，為此次引資活動拉開序幕。

證交所副總陳麗卿開場致詞表示，台灣2021年經濟成長率達11年新高，上市公司全年營收亦表現亮眼，較2020年成長逾15％，證交所近年並陸續推出如逐筆交易、盤中零股交易、台灣創新板及股票造市制度等新制，持續精進資本市場。證交所也向國際機構投資人深入淺出的介紹2021第三季推出的創新板特色及相關規劃。

證交所對於行銷台股、吸引外資一向不遺餘力，尤其台灣上市櫃公司的好表現受到全球的矚目，證交所更積極把握機會，自今年以來已分別與多家機構合作辦理四場引資活動，第五場引資活動亦正如火如荼進行中。未來也將持續安排引資活動，運用多元工具向國際介紹臺股優勢及前景，期能吸引更多資金投入臺灣股市，增進經濟成長的動能。