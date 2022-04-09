鴻海(2317)宣布，位於中國大陸深圳的龍華科技園區近日正式取得UL 2799廢棄物零填埋「金級認證」，認證範圍占地2.3平方公里、為全球首座UL金級零廢綜合生態示範園區。集團表示，未來將逐步推動其它廠區朝向全面「零廢園區」目標邁進，提升企業永續競爭力。

「循環經濟」為鴻海推動ESG綠色環保的二大策略之一，提升資源使用效率、致力營造零廢生活園區為核心目標，廢棄物「零填埋」則為重要方向。龍華園區去年初甫導入Turbo Waste廢棄物管理系統，進行廢棄物管理雲端數位化，即時管控廢棄物流向與轉化率。

鴻海指出，不同於以往單一法人、單一廠區認證，此次UL 2799認證鴻海整合龍華園區內14個法人，包括富智康（FIH）、工業富聯（FII）與鴻騰精密（FIT）等子公司，以多樣化的工作型態及豐富的生活環境設施，成為全球首座獲得「金級認證」的生態示範園區。

鴻海表示，此次UL 2799認證認證範圍涵蓋龍華園區內的生產車間、員工宿舍、運動場館、餐廳超市等，認證期間廢棄物轉化率達99％，焚燒熱回收率7％，符合金級認證。未來將持續提升轉化率，以鉑金級為目標砥礪前行。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，深圳龍華園區發展歷史悠久，可說是集團的中國大陸總部，園區內法人及事業單位多元。此次成為全球第一個UL金級零廢綜合生態示範園區，在集團發展歷史中具高度意義。

洪榮聰指出，鴻海自深圳龍華園區開始導入廢棄物管理系統，推動綠色環保減量專案。未來將加快推動腳步，朝向全面零廢園區目標邁進，逐步實踐聯合國提倡的可持續發展。

除了此次深圳龍華園區獲得認證外，鴻海集團在中國大陸的衡陽廠區、昆山廠區，已在去年以單一廠區、法人的身份取得UL 2799廢棄物零填埋最高鉑金級認證，未來將持續落實廠區廢棄物分類、轉移、處理工作，實現廢棄物100％轉化率。