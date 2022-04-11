Video from Ukraine's 59th Motorized Brigade reportedly showing Russian troops running away from Ukrainian artillery strikes.https://t.co/GRcKXFBZSC pic.twitter.com/xaKzBworQ0 — Rob Lee (@RALee85) April 11, 2022

烏克蘭第59獨立摩托化步兵旅週一在臉書公布一段影片笑掉網友大牙，烏軍用無人機朝田野發射猛烈砲擊後，草叢間隨即竄出一個個小黑點順移，推測那是俄士兵嚇得倉皇逃竄的模樣，看起來就像被驚動的蟑螂，怕死似的落荒而逃。

儘管開戰前，俄烏雙方兵力懸殊是眾所皆知的事實，不過烏克蘭憑著過人毅力、頑強抵抗以及明快的機智，將這場拖延戰打得比預期還要漂亮。週一，烏克蘭第59獨立摩托化步兵在臉書PO出影片寫下:「一日之計在於晨，那麼就從運動開始。我們給敵軍來點晨跑和伏地挺身，看他們會不會進步一點。」

短短1分鐘空拍畫面顯示，烏方瞄準田間一處草叢堆發射2枚砲彈，燃起火光還伴隨著滾滾濃煙。有趣的是，只見道路上出現一個個小黑點飛快移動，數十名俄羅斯士兵被巨響嚇得拔腿狂跑。然而，烏軍並沒有善罷甘休，繼續用砲彈襲擊，沒有軍用車輛救援，俄軍只能在這條漫漫長路上繼續奔跑，模樣相當狼狽。底下網友看完直接熱血沸騰大喊「太讚了，你們是英雄!」、「俄軍真的不用跩…」、「榮耀歸於烏克蘭。」、「下次想看近距離攻擊。」