基隆市警察局為解決噪音車擾民問題，派員考取機動車輛噪音檢查人員資格，組成「噪音改善小組」。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市警察局為解決噪音車擾民問題，派員考取機動車輛噪音檢查人員資格，組成「噪音改善小組」，首次外出執勤，當場舉發5件不符規定車輛。交通隊表示，未來警方可直接執行相關取締工作，呼籲民眾切勿以身試法。

噪音車輛問題層出不窮，但取締需由環保單位具專業證照人員執行檢測工作，才能對不合格車輛依法開罰。交通隊指出，長久以來警察機關只能被動配合執行，無法單獨執法，加上基隆經常下雨無法攔檢稽查，導致取締噪音車輛能量略顯不足，無法對改裝排氣管製造噪音的車主產生嚇阻作用，引發許多市民不滿。

基隆市警察局表示，為解決本市噪音車擾民問題，派員參加環保署專業訓練及考試合格，並取得行政院環境保護署認證具機動車輛噪音檢查人員資格，並成立「噪音改善小組」，昨天晚上9時至11時首次執行稽查，總計攔查15台改裝排氣管車輛，並當場舉發5件。

交通隊指出，其中有3件違反「噪音管制法」第26條噪音超標，將依法處新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰；另2件違反第23條使用未認證排氣管，可處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。未來將持續針對民眾經常檢舉噪音車輛出沒路段，增加稽查場次，強化執法能量。

警察局進一步說明，去年10月迄今已多次與環保局開會，研議噪音車輛取締、通知到檢及裁罰作業等精進措施，希能有效遏止民眾不當改裝、超速、重催油門等製造噪音行為；呼籲車主警方成立噪音改善小組後，已能單獨執行噪音車輛取締工作，未來將強勢執法，維護市民生活環境。