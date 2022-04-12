疫情指揮中心及教育部公布新的防疫措施，蔡英文總統今晚提醒大家注意三大措施，一起為防疫來幫忙。她強調，面對疫情，我們保持戒慎不恐慌，為了建立更具韌性的「新台灣模式」，我們的防疫措施也要兼顧穩健與彈性。

正在總統官邸居家隔離的蔡英文總統今晚在臉書詢問民眾「你下載臺灣社交距離APP了嗎？」她說，今天，指揮中心以及教育部公布新的防疫措施，她要請大家一起來注意，也一起為防疫來幫忙：

一丶馬上下載臺灣社交距離APP，她強調，該APP除了不會蒐集個資，若遇到確診者也能讓你快速收到通知。「請大家互相提醒下載，也一起幫忙家中長輩安裝，幫助疫調更快速、更精準！」

二、居家隔離或居家檢疫期滿前，以快篩取代PCR，她說，現在家用快篩試劑普及、效果也不錯，若居家隔離或居家檢疫的民眾，在期滿前的快篩結果為陰性，即可解除隔離或檢疫。

三丶高中以下學校，暫停實體課程以班級為標準，確診學生就讀的班級，居家隔離暫停實體課程10天；若學校有10班以上或3分之1以上班級暫停實體課程10天，該校得實施全校性暫停實體課程。

關於更多暫停實體課程標準，蔡英文也請大家參考教育部資訊，並要再次拜託大家，「盡快打滿三劑疫苗，一起為防疫來努力！」