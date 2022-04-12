俄烏戰爭延燒近2個月，印度神童阿南德再爆預言！阿南德表示，4月份的「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)，又稱印度星盤」正影響世界，在4月13日之後，行星會出現「合相」，兩個天體於天空中距離愈近，令世界面臨考驗，可能會再出現巨大災難，包括全球局勢，經濟及新冠疫情亦會再惡化。俄烏局勢將惡化，原有危機再擴大。對此，有網友表示「又在亂槍打鳥了」。

印度神童（Abhigya Anand）曾預言3月16日有大事，結果真的就在那一天，台灣台東一早發生4.7地震。晚間11點36分，日本福島外海發生規模7.4地震。預言的準度令世界嚇到。

俄羅斯已經前往東部頓巴斯集結軍力。(圖/路透社)

印度神童在個人YouTube頻道《Conscience》上發布影片指出，烏俄戰爭的發生，不只當地居民受到侵害，同時也影響了全球，因此他也呼籲，世界要向烏克蘭伸出援手，並表示今天是烏克蘭，明天可能是世界任何一個國家，也可能是任何特定的對立國家，一不小心可能整個世界一起開戰。

他也預測，4月13日之後資產將增長，黃金、白銀價格飆漲，尤其白銀價格漲最快，2022年絕對是白銀、黃金的時代，建議民眾兩者都能投資。

俄羅斯在烏克蘭將展開「頓巴斯決戰」，歐洲各國領袖輪番前往基輔聲援烏克蘭，全球東西方兩大陣營鬥爭愈發激烈，也印證了阿南德早前預言，局勢將在4月4日之後惡化，人類受影響的感覺會愈來愈強，原有危機再擴大，亦要留意通脹問題。

「印度神童」阿南德在最新的影片中預言，4月13日這天要注意，金融投資等市場將會有重大改變，將影響世上每個地區的經濟及個人收入。（圖／翻攝自YouTube《Conscience》）

印度神童也大膽預言，2022年5月病毒一定會成為新型態和我們友好共存，但這不代表疫情就此結束。印度神童不斷提醒大家，要遵守阿育吠陀生活的5大法則。包括呼吸新鮮空氣；多喝乾淨的水，含糖及添加物飲品不要飲；多曬太陽；多做善事；最後，則是抗業力，不殺生、多說好話。

對於印度神童這番預言，再度掀起不少網友議論，「靠詐騙就當上神童了 比假博士強了一點點」、「多吸新鮮的空氣、多喝水、多曬太陽.........醫生常說」、「有說跟沒說一樣... 講的那套跟宗教不是都一樣」、「神棍童每次都用含糊不清的大範圍預言，亂槍打鳥當然偶爾會準」。