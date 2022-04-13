國內本土疫情延燒，總統府發言人張惇涵今（13）日表示，國安會有一名員工於今天凌晨通報篩檢確診。國安會昨日接獲該名員工通報家中有確診案例後，即就134名員工進行快篩，結果皆為陰性。國安會已啟動分區辦公及職務代理作業，相關工作不會受到影響。

張惇涵表示，關於本案，總統府說明四點如下：

一、該名員工之配偶於前（11）日晚間，因有些微感冒症狀，就醫篩檢後確診。該名員工於昨（12）日上午主動通報國安會，當天便進行居家隔離，沒有進到總統府上班，並於昨晚進行PCR篩檢，今日凌晨通報確診。

二、國安會於昨日接獲該名員工通報家中有確診案例後，為求慎重起見，昨天即就國安會134名員工進行快篩，結果皆為陰性。

三、該名員工負責庶務性質工作，業務單純，辦公室位於總統府五樓。該名員工與總統、副總統、國安會秘書長、副秘書長及國安會諮詢委員等，近期都沒有直接接觸史；該名員工近期與總統府及其他政府單位員工也沒有接觸史。國安會將於今天進行全面清消作業。

四、經初步了解，該名員工近日之密切工作接觸者，包括相同辦公室、有業務往來者，共15人（昨天快篩皆為陰性），自4月13日起皆不到總統府上班，進行居家隔離，並等候疫調單位通知。國安會並已啟動分區辦公及職務代理作業，相關工作不會受到影響。

張惇涵表示，本案後續若有相關進度，總統府也將適時進一步對外說明。