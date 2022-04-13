高科大燕巢校區宿舍12日晚間獲報有一名學生確診，學校緊急啟動應變措施，配合高雄市政府指揮，高科大燕巢校區13日全校區改線上授課，師生不到校，染疫學生所在宿舍將在今早全面進行PCR採檢，採檢結果出爐前，宿舍人員暫停進出。醫院與衛生所人員上午進駐燕巢校區，對全宿舍人員做PCR採檢，現場採四線採檢，預計中午前完成，檢驗結果最快傍晚出爐。相關疫調資訊由衛生局統一公布。

校方根據教育部發布的疫情停課實施標準，「疫情調查期間，確診個案授課、修課班級，以及確診個案參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡的接觸人員，應實施暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校並應進行環境清潔消毒」。燕巢校區已緊急公告今(13)日取消實體課程，全改採線上課程，對宿舍學生進行採檢、環境清消，校方正配合衛生局疫調釐清確診學生是否有密切接觸者，進行匡列隔離。