第二季美歐等成熟國家疫情受控並邁向解封，加上俄烏戰爭造成市場影響已見淡化，長照REITs去年遭遇的逆風，可謂告一段落，3月大幅回彈逾一成、總報酬達10.98％，引領美國整體REITs表現，且醫療類股同樣成為產業領頭羊，相關股票指數報酬達5.54％，也較大盤表現更亮眼。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，觀察總體性經濟活動所產生的景氣循環是投資非常重要的指標，景氣會按照四個階段的初升段、擴張期、末升段、衰退期不斷循環，且每個時期有所表現的產業亦不同，因此掌握景氣循環作相對較佳的產業類股配置，便能增進長期投資收益契機。

反觀目前全球市場正進入通膨向上走升、採購經理人指數（PMI）見高修正，但仍在50榮枯值之上的景氣末升段時期，健康護理基於必需消費的剛性需求，往往具備較大盤更優異的表現機會。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，第二季升息、通膨、地緣政治干擾仍持續，長照醫療產業具基本面支撐，長線優勢可望回歸。由於醫療保健類股屬於景氣成長循環進入末端表現較優異的資產，因此將策略性維持一定布局，由下至上聚焦製藥、生物科技、醫療保險、醫療器材、遠端醫療等具基本面優勢擇優布局。