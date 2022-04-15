聖功醫院5月14日下午將在澄清湖野餐區舉辦「春．幸福」募款野餐派對活動，修女們當天將發起青銀修女大會師，獻上音樂才藝表演及祈禱祝福。（袁庭堯攝）

年近70歲的郭先生也帶著全家福出席，郭先生自己、兒子、孫子一家三代先後在樂仁、聖功醫院出生。（袁庭堯攝）

高齡化社會來臨，長照需求大增，聖功醫院去年啟動「聖功家園—爺奶幸福村」籌建募資計畫，2024年將在燕巢區打造複合式、創新的長照機構，不只照顧失能，更要照顧失智長者。5月14日將在澄清湖舉辦「春．幸福」募款野餐派對活動，修女們號召社會共襄盛舉。

「聖功家園—爺奶幸福村」籌建計畫去年9月啟動，聖功醫院院長楊儀華表示，面對超高齡社會，許多家庭將面臨失能、失智長輩照顧的挑戰。修女們明白家屬在照顧與工作上走鋼索的艱辛，特別是失智長輩需要更專業的照顧，因此，立願為失智、失能長輩打造另一個幸福的家。

幸福村預計建造在燕巢區湖子內段及深水段，第一期占地9496平方公尺，預計2024年完工，提供150床失能、48床失智的住宿式照護，30人日間照護。及120人居家護理、安寧、醫療等服務。

特別的是，幸福村還規劃診所、餐廳、戶外開放場域，打造複合式的生活空間，除了滿足長者的日常生活需求，更提供長者工作機會，創造「老有所用」的價值。此外，院方更將與鄰近大學合作，提供「以工換宿」的機會，讓青年學子協助基本長照工作，換取鄰近校園的優質住宿空間。

95歲許繡杏修女，高齡不良於行，特地再度穿上修女會衣，與其他高齡修女們一同現身，呼籲大家一同壯大社會服務的力量。年近70歲的郭先生也帶著全家福出席，郭先生自己、兒子、孫子一家三代先後在樂仁、聖功醫院出生，兒媳目前在樂仁幼兒園服務，號招大家響應修女們的義舉。

院方表示，聖功修女會在高雄提供醫療、教育、社福的服務數十年，累積的專業技術正好全面應用於幸福村。幸福村規劃全台最大規模的「失智」照顧能量，將會採用幼兒園及小學採用的蒙特梭利教學法，對失智的改善來說相當有效。

但楊儀華憂心，因應物價不斷飆漲，籌募總經費已經上看6億元。受限於疫情影響，對外募款更加困難。5月14日下午將在澄清湖野餐區舉辦「春．幸福」募款野餐派對活動，邀請社會大眾共襄盛舉，聖功修女們當天將發起青銀修女大會師。為感謝捐款支持的善士們，獻上音樂才藝表演及祈禱祝福。