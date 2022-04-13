台中38歲黃男不滿女友劈腿，12日凌晨夥同友人突擊位在東港大鵬灣的「約會現場」，打死33歲李姓情敵後向警方自首佯稱徒手傷人，但檢警發現死者肺部有明顯穿刺傷，不採信說詞，將黃等依傷害致死罪嫌送辦後，向法官聲押獲准。

家住台中的38歲黃嫌因不滿27歲鄭姓女友與33歲李姓男子約會，11日晚間夥同友人36歲黃男、40歲蘇男連夜趕到東港大鵬灣的「約會地點」要與對方理論，不料卻爆發「徒手打死人」的情殺命案，但檢警深入調查後發現，案情不單純。

警方在黃嫌報警自首趕赴現場後，發現李男倒在血泊中無生命跡象，當場僅剩黃嫌及1把打斷的雨傘，李男送醫後於12日凌晨2點40分不治，黃嫌向警方佯稱他是徒手傷人，但醫護人員發現，死者身上有多處刀傷，且肺部有明顯穿刺傷。

警方循線找到離開現場的鄭女等3人後，訊後將黃嫌、蘇嫌依傷害致死罪嫌送辦，但檢警依據醫護提供的傷勢報告，不採信2嫌說詞，向屏東地院聲請羈押獲准。至於死者死因為何？警方表示，將待15日解剖複驗後才能釐清。