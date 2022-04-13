豐生活購物中心1F中庭示意圖，預計打造豐富的親子體驗場域。（豐邑機構提供）

豐生活購物中心美食廣場示意圖。（豐邑機構提供）

看好新竹竹北地區移入人口、小家庭成長速度快速，加上平均薪資所得冠居全台，繼今年初開幕的遠百竹北店後，竹北在地的「豐邑機構」，原主攻住辦建案、五星飯店，及社區物業開發，也將於2023年第4季跨足零售產業，開出首座「FUNLIFE豐生活購物中心」，地點坐落於竹北高鐵站附近，為竹科小家庭購物、生活需求再添集客力。

豐邑機構商場事業部執行長劉純芳表示，豐生活購物中心即起開始招商，與廠商溝通後，將朝體驗共享、親子知性等方向做規劃，雙方發揮更多的創意巧思，並結合集團本身的建設專業，不單單只是引進品牌來開店，也能與附近遠百竹北店及其他Outlets做區隔，預計開幕後，首年業績目標約25億元，穩定後約每年40億元。

「豐生活購物中心」目標客群鎖定尖端科技產業，約25至49歲的青壯年、小家庭，將打造新型態社群聚落，內部以加州城市及南歐Lifestyle為概念設計，占地6層樓，預計將招募超過180個品牌進駐，影城部分也會以客製化進行，提供企業包場與辦影友會等功能。此外2樓部分也會為親子家庭量身規劃，滿足祖父母、父母或孩童的需求，現場會有童趣藝術塗鴉創作，及科技互動等，讓採購不再只是買東西，而是親子共享體驗。