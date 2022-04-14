國內本土確診人數逐日攀升，這波疫情要在6月底結束很困難，推估台灣這波疫情最快要9月趨緩。受到疫情蔓延影響，台股今在平盤附近整理，2大電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)以及金融族群，都未有點火上攻跡象；在疫情罩頂下，檢測族群展開多頭攻勢，ABC-KY(6598)、瑞基(4171)、寶齡富錦(1760)、生華科(6492)、全宇生技-KY(4148)等攻頂漲停。

由於主流股轉至權值占比較低的族群，半導體和金融股熄火，使台股在昨天大漲後，今天集中市場指數僅維持在17300附近狹幅盤整格局。

台積電今日（4月14日）舉辦第一季法說會，備受市場關注。俄烏軍事衝突延續，導致晶圓製造所需要的氖氣供應出現斷料危機，台積電強調已分散供應來源且儲備量足夠，不影響生產計劃。同時得益於HPC(高效能運算)、車用半導體的快速成長，2022年台積電營運動能將維持強勁，在技術領先的優勢下，預期台積電的營運波動度將小於終端市場需求的變化幅度。長期來看，市場預估12吋產能仍供不應求，2022年代工廠受惠ASP(平均售價)上漲，仍將維持年增15至20%水準。加上美股4月底亦進入科技股財報週，在戰事等利空淡化下，市場焦點轉向企業財報表現。

雖然本土疫情持續升溫，但目前仍未出現對企業營運有衝擊；觀察台灣上市櫃企業去年獲利，不僅創下新高，且年增率達73.7%，顯示今年現金股利可望再攀升，有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策，股息配發大方又亮眼，台股殖利率有望再攀升。

至於新台幣匯價，今早盤中仍以「29」字頭交易為主，但最低匯價並未貶破前一個交易日，早盤11點之前，台北外匯經紀公司最低匯價為29.1元。