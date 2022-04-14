檢警12日召開「防制宗教遶境暴力犯罪聯繫會議」，成立專案小組啟動立即查辦機制，針對暴力違法，嚴查究辦。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境預計16日回鑾，台中市警察局有鑑於今年爆發多起大甲媽遶境暴力衝突，16、17日出動1282名警力沿途部署，警察局長蔡蒼柏於昨日專案會議上宣誓，將查辦街頭暴力及各類犯罪行為，違法者將當場逮捕，予以嚴辦。

警方指出，為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，將於16日凌晨4時回鑾，鑾轎與隊伍從烏日區大度橋進入市區。警方維護遶境路線交通秩序順暢及香客安全，於遶境路線，實施分段調撥車道管制措施。

大甲媽祖遶境活動期前，┼台中市檢方於3月14日起進行持續性掃蕩專案行動，迄今共查獲暴力討債集團、詐欺集團、地下錢莊、槍砲及各類賭博犯罪共113件493人。12日召開「防制宗教遶境暴力犯罪聯繫會議」，成立專案小組啟動立即查辦機制，針對暴力違法，嚴查究辦。

台中市警察局長蔡蒼柏指出，以「民眾安心、遶境平安、活動圓滿」3大目標，針對任何不法行為，將以強勢作為，展現警方嚴正執法之決心及態度，「滋事者1個都跑不掉」，確保活動安全。

警方指出，17日10時起在大甲鎮瀾宮及周邊道路實施交通管制措施，因大甲市區停車位有限，建議參與遶境活動民眾請儘量搭乘台鐵或公車等大眾運輸工具。可將車輛停放於台鐵大甲車站鄰近各站（如台中港站、清水、日南或苑裡站等），搭乘台鐵區間車到達大甲站，步行5分鐘即可抵達鎮瀾宮。