亞馬遜（Amazon.com）13日（周三）宣布，為因應成本節節上升，將在美國針對商品倉儲與出貨向賣家收取平均5％的燃料與通膨費，自4月28日起實施。

眼見近月薪資與勞動相關支出大增已壓縮獲利，促使這家線上零售巨擘首度徵收此類附加費。

根據規劃，透過亞馬遜物流（Fulfillment by Amazon，FBA）存放與出貨的每件商品平均多收費0.24美元。根據路透取得的資訊，亞馬遜告知商家此附加費並非永久制度，而是目前供應鏈業者普遍採用的機制。