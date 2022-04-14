成本大增 亞馬遜向商家收取5％燃料和通膨費 13:372022/04/14 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜（Amazon.com）13日（周三）宣布，為因應成本節節上升，將在美國針對商品倉儲與出貨向賣家收取平均5％的燃料與通膨費，自4月28日起實施。 眼見近月薪資與勞動相關支出大增已壓縮獲利，促使這家線上零售巨擘首度徵收此類附加費。 根據規劃，透過亞馬遜物流（Fulfillment by Amazon，FBA）存放與出貨的每件商品平均多收費0.24美元。根據路透取得的資訊，亞馬遜告知商家此附加費並非永久制度，而是目前供應鏈業者普遍採用的機制。 台美情況不同 升息不跟Fed同調 投資組合加入REITs 避險降波動 #亞馬遜 #通膨 #Amazon #附加費 #商家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》Fed理事沃勒：支持5、6、7月均升息2碼 12:582022/04/14 財經 Fed 5月升息2碼 幾成定局 04:102022/04/14 財經要聞 《基金》抗通膨神主牌 台股這2檔ETF月線連7紅 10:232022/04/14 財經 高股息、實質資產 力抗通膨升息 04:102022/04/13 投資理財 英國3月通膨率 20年新高 23:132022/04/13 財經 4I逢低布局 提高長線收成契機 04:102022/04/14 投資理財 電動車、半導體ETF 抗通膨首選 04:102022/04/13 投資理財 Fed理事布蘭納德：壓低通膨成當前要務 07:102022/04/13 財經 《國際經濟》英國3月通膨飆至7% 創近30年紀錄 15:192022/04/13 財經 主計長：日子不好過！國人痛苦指數恐破6％ 10年來新高 04:102022/04/14 財經要聞 俄羅斯通膨年率升至17.49％ 逾20年新高 09:012022/04/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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