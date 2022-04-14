近期因為烏俄戰爭、大陸封城等負面因素，使得半導體產業出現雜音，尤其是消費性電子領域，惟最新研調機構IC Insights預估，今年IC晶片出貨量依舊可創年度新高，不單單是年增加約9.2%，更會創下歷史新高，且幾乎多數晶片出貨都是呈現年度成長態勢。

研調機構IC Insights預估，今年IC晶片出貨量依舊可創年度新高，且幾乎多數晶片出貨都是呈現年度成長態勢。 2021年IC晶片出貨量達3918億顆、年增加22%，增幅是2010年以來最高水準，預計2022年，IC晶片出貨量將一舉上看4277億顆，不單年增加約9.2%，更會創下歷史新高，且也會是2000年出貨量891億顆的近5倍，另外，預估2021年至2026年IC晶片出貨的年複合成長率達7%。

IC Insights也預估，今年IC晶片出貨中30種產品出貨都會是正成長，其中，更有高達12種晶片的出貨量，年增幅超越9.2%，僅有靜態隨機存取記憶體(SRAM)、數位訊號處理器(DSP)及閘陣列(Gate Array)3項產品出貨量可能減少。