大陸商務部14日例行記者會，發言人束玨婷指出，2022年1-3月，大陸企業承接服務外包合同額4881億元（人民幣，下同），執行額3185億元，同比分別增長10.3％和17.2％。其中，承接離岸服務外包合同額2648億元，執行額1728億元，同比分別增長4.6％和12.1％。

從業務結構看，1-3月，大陸企業承接離岸資訊技術外包（ITO）執行額718億元，同比微降0.5％；承接業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）執行額分別為341億元和669億元，同比增長11.3％和30.2％。

從區域布局看，1-3月，大陸37個服務外包示範城市總計承接離岸服務外包合同額2388億元，執行額1576億元，分別占大陸總額的90.2％和91.2％。長三角地區承接離岸服務外包合同額1203億元，執行額915億元，同比分別增長11.6％和17.7％，占大陸總額的45.4％和52.9％。

從國際市場看，1-3月，大陸承接香港、美國、歐盟離岸服務外包執行額分別為424億元、349億元和223億元，合計占離岸服務外包執行額的57.6％。大陸承接RCEP成員國離岸服務外包執行額382億元，同比增長3.2％，合計占離岸服務外包執行額的22.1％。

從企業性質看，1-3月，民營企業承接離岸服務外包執行額505億元，占大陸29.2％，同比增長42.9％，比大陸平均增速高出30.8個百分點。外商投資企業承接離岸服務外包執行額801億元，占大陸的46.4％。

從吸納就業看，截至2022年3月底，大陸服務外包累計吸納從業人員1422萬人，其中大學及以上學歷915萬人，占64.3％。1-3月，服務外包新增從業人員26萬人，同比增長13.1％，其中大學及以上學歷17萬人，占64.7％。