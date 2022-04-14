衛福部花蓮醫院出現院內感染，人數增加，院方即日起停止門診、急診業務，大門貼出防疫管制公告。（王志偉攝）

衛生福利部花蓮醫院院內感染擴大，院方追蹤確知有2大群聚傳播鏈，包括護理之家及院內感染，截至今天在79名護理之家住民中，有48人染疫、4名外籍看護確診；院內則採檢360人、有35人確診，院區總計87人染疫，其中有16人已列案號，因持續疫調，仍有多數尚未列案號，院方採取緊急措施，停止門、急診服務，住院病患暫時「不進不出」，防堵疫情擴大。

花蓮縣政府今天召開花蓮確診個案說明會，由縣長徐榛蔚主持，衛生局長朱家祥、教育處代理處長翁書敏以及衛福部花蓮醫院院長楊南屏列席。花蓮至今累計255件確診，有46件有案號的確診，包括奧斯卡餐廳新增2人、慈濟醫院有8人、小加拿大補習班8人、花蓮醫院16人、外縣市2人、疫調中10人。

衛生局公布足跡熱點，包括奧斯卡餐廳、慈濟醫院、部立花蓮醫院、小加拿大補習班、何嘉仁補習班、滿庭芳太監雞、北埔戲谷網咖。

針對衛福部花蓮醫院染疫情況，院長楊南屏表示，12日發現護理之家照服員及院內清潔員確診後，立即啟動全院醫護行政人員及病患匡列採檢，目前出現2大群聚，截至今早8點採檢結果，護理之家及院內各有52及35人確診，其餘人員陸續安排採檢。

楊南屏說，目前處理方式，針對住民部分，將就地分流照護，經家屬同意完成25名長者抗病毒投藥，其中17人發燒，經處置已有16人退燒；感染源頭尚待釐清，不排除任何可能性，積極疫調並將透過病毒基因定序佐證。

因醫院仍須運作，在未染疫醫護行政人員，要求每天篩檢，1天快篩、1天PCR，需連續檢測10天，維持院內基本醫療運作，並做好院區區隔，避免疫情擴大。