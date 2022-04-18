36歲女星李妍憬（原名：李妍瑾）先前已接種3劑疫苗，今（18日）凌晨卻自爆得了新冠肺炎，感染源疑自家外聘員工，公司10多人共5人確診，但她要粉絲放心，因為是輕症，目前已住進防疫旅館。稍早之前，李妍憬在臉書透露防疫旅館改為兩人一室，她詢問同感染源的患者能否同住，卻被醫護婉拒，忍不住質疑：「那這樣不會交叉感染嗎？」

李妍憬現在住在隔離旅館，今（18日）晚間在臉書發文，隔離旅館宣布要採2人1室隔離，她便問護理人員能否將同感染源且熟識的患者安排同住，未料遭拒絕，不禁擔心是否會有交叉感染的風險，「如果遇到的室友跟我的病毒不一樣不就交叉了嗎？那還不如我回家居家隔離！感覺很恐怖。」

除此之外，李妍憬也很不滿第二疫調中心的資料混亂，不管哪一區都拚命打電話來，同樣的事情民眾得重複提交資料，搞得大家亂成一團，忍不住抱怨：「難道政府疫調沒有統整嗎？」

李妍憬也在直播中埋怨防疫旅館是中央空調，冷到不行，食物還難吃到像餿水，好在今（18日）的伙食有比較好；她也呼籲民眾若是出現關節痠痛、喉嚨痛的症狀，盡快去醫院快篩，因為她被宣判確診前2個小時，快篩3次都陰性，想不到去醫院就變成陽性。

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