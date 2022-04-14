池上鄉農會推出農遊體驗，遊客到梅園採梅，做梅子加工體驗。（蔡旻妤攝）

池上鄉農會推出農遊體驗，遊客到梅園採梅，做梅子加工體驗。（蔡旻妤攝）

池上鄉農會推出農遊體驗，遊客到梅園採梅，做梅子加工體驗。（蔡旻妤攝）

池上鄉農會推出農遊體驗，遊客到梅園採梅，做梅子加工體驗。（蔡旻妤攝）

天氣異常影響，台東縣近5年來梅子產量年年下滑，今年寒流、加上春雨充足，台東整體產量普遍比往年好，池上鄉產量相對較少。池上鄉農會推出農遊體驗，遊客到梅園採梅，做梅子加工體驗。台東區農業改良場表示，台東整體氣候適合梅樹開花結果，地形多變以致各鄉鎮產量不一，但全縣產量比往年略有增加。

果實纍纍的梅子樹下，遊客聽著導覽、邊採較成熟的梅子，清洗、擦乾、加糖蜜漬；遊客直呼，可以自己動手採梅，既新鮮又有趣。今年年初遇上數波寒流，梅子花況好，池上卻常吹南風導致落果，雨水足夠，果實卻比往年大顆，因此池上手採梅價格也比往年好，每公斤最少有60元。

池上鄉農會推廣人員劉展宏說，今年手採梅價格比去年的還要好，但因為產量少，價格相對就比較高。此外，東河鄉的梅子迎來難得的豐收，當地李姓農民初估，今年產量比往年多5成，果實也大了許多。

台東農改場指出，台東縣整體氣候適合梅樹開花結果，因地形多變及微氣候，使各鄉鎮梅子產量多寡不一，綜觀來說比往年產量略為增加。而產量較為不足的池上鄉農會因此推出帶遊客入果園採果行程，以減少農民採果人力、增加收入。

池上鄉農會祕書黃榮欄說，由於採梅需要大量人力，而現在會做梅子的人也不多，改採農遊活動來吸引消費者，刺激梅子產業。此外，農會也與農民聯手開發梅子檸檬汁、梅子豆腐乳、梅醬豆花等多項加工產品，每人花990元就能享受就能享受採梅、吃梅一日遊。