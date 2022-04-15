美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham R）昨（14日）晚率團來訪，總統蔡英文特別準備了刈包、紅豆湯圓，以及素食的燒麻糬、白木耳蓮子湯招待遠道而來的外賓，沒想到卻被網紅「四叉貓」拿來比較3月29日時民眾黨宴請外國駐外使節所端出的刈包，讓藥師林士峰開轟「又在認知作戰！」

比較四叉貓所貼出的蔡總統與民眾黨端出的刈包，可看到蔡總統的餡料是中規中矩的爌肉、酸菜和香菜，而民眾黨的除了爌肉，還出現了少見的生菜和起司片，讓許多網友在下方留言酸「台灣的傳統刈包還放起司」、「沒有比較，沒有傷害」。一位不願具名的民眾黨黨員，接受《中時新聞網》訪問時坦言「刈包何時加生菜了？」

但常評論時事的藥師林士峰跳出來為柯辯護，他在臉書上表示，兩者性質其實有很大不同，明顯又是認知作戰，「柯黑在小地方帶風向抹黑，配合特定媒體見縫插針，製造柯文哲難登大殿的形象」。他指出，柯是以民眾黨主席身分主持「國際新春酒會」，而蔡是以總統身分宴請外賓，「拿一個政黨的春酒跟國宴相比，這除了帶著惡意的帶風向以外，還有什麼意義呢？」

林士峰的貼文也湧入許多網友留言呼應，有網友開酸「是要比預算多少嗎？」、「網紅和特定媒體只監督在野黨，執政黨是不會有問題的」，也有網友稱「民眾黨的版本看起來很健康啊」。