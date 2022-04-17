台北市政府繼媒體事務組有替代役因室友確診染疫，17名同事遭匡列居家隔離，所幸PCR結果皆為陰性，台北市長柯文哲雖為第二圈接觸者，閃過隔離、僅須自我監測中，但柯文哲與副市長黃珊珊卻因4月13日接觸確診外賓，緊急赴聯合醫院仁愛院區採檢，現在家中主動隔離。據悉，兩人PCR結果皆為陰性，預計居家隔離10天。

台北市政府稍早指出，柯文哲、黃珊珊4月13日下午2時曾於府內接待ITS協會（中華智慧運輸協會）與貴賓進行實體會議。其中一位貴賓因曾赴澎湖旅行團，同團有多人確診，該位貴賓於4月15日採檢後，4月16日確診。

台北市政府說，柯文哲與黃珊珊今日下午1時30分許接獲通知，兩人雖全程配戴口罩，但因曾近距離接觸，因此為保險起見，兩人稍早已赴台北市立聯合醫院仁愛院區採檢PCR，並直接返家主動隔離，正等待採檢結果，後續亦將按照臺北市疾管科疫調專業判斷，配合辦理後續防疫作為。據悉，兩人結果皆為陰性，將居家隔離10天。