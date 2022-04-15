全球最大貨櫃港所在地上海封城，除了造成貨量減少，也引發現貨出口大挪移，轉向寧波、舟山、深圳等港口出海，運價跟著出現蹺蹺板效應，上海出口貨櫃運價綜合指數SCFI連13周下跌，本周續跌0.82％，對照寧波出口貨櫃運價指數NCFI則是小漲0.08％、中國出口貨櫃運價CCFI指數也上漲0.3％。

貨代業者解讀，雖然SCFI連13周下跌，但歐洲線跌幅已收斂至1.15％，美國線還是滿艙，支撐美東線連二漲、上漲0.64％，美西線止跌開平盤。

據最新報價，SCFI指數4,228.65點，周跌0.82％，美東連兩周上漲，每40呎櫃運價10,649美元，周漲0.64％；遠東到美西線每40呎櫃運價7,860美元，止跌開平盤；歐洲線每20呎櫃運價6,086美元，下跌1.15％。

同期，CCFI綜合指數上揚0.3％至3,128.45點，其中美西線運價上漲2.9％、美東線運價上漲1.5％，唯歐洲線下滑0.7％。