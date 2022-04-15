美國「有線電視新聞網」（CNN）、「美聯社」等14日報導，退役美國海軍驅逐艦、目前作為博物館艦開放公眾參觀的「蘇利文兄弟號」（DD-537），因艦體破裂導致嚴重進水，艦尾甲板已部分沉入水中。

CNN表示，停泊於紐約州水牛城（Buffalo）伊利湖（Lake Erie）湖畔的「蘇利文兄弟號」，艦體右後側出現破裂，導致嚴重進水；根據「美聯社」公布的畫面來看，該艦明顯向右傾斜，且部分艦尾甲板已沉入水中。

「蘇利文兄弟號」嚴重傾斜。（圖／美聯社）

「蘇利文兄弟號」所在的「水牛城與伊利郡海軍公園」（Buffalo and Erie County Naval & Military Park）在聲明稿中表示，該艦13日發生「嚴重艦體破裂事件」，正與工程師、國土安全局、海岸防衛隊，以及當地消防局、警察局等單位合作，確定損壞情況並徹夜持續抽水。

該公園總裁兼執行長馬澤洛（Paul Marzello）透露，為了讓「蘇利文兄弟號」維持穩定，工作人員每分鐘自該艦抽出1.3萬加侖（約49210公升）的水，強調「不會放棄這艘船」、「失敗不在選項之內」；不過馬澤洛也指出，「蘇利文兄弟號」不可能完全沉沒，因為其所在泊位的水深不夠。

「蘇利文兄弟號」1943年服役，並以1942年11月因「朱諾號」輕巡洋艦（CL52）遭擊沉而陣亡的蘇利文家5兄弟命名，共於二戰和韓戰中獲得11顆戰鬥之星；1965年退役後，該艦於1977年被捐贈給水牛城與伊利郡海軍公園作為博物館艦、1986年被宣布為美國國家歷史名勝（National Historic Landmark）。目前美國海軍也有一艘勃克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦被命名為「蘇利文兄弟號」（DDG 68）。