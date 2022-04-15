澎湃新聞報導，大陸長途客運車輛全面實施GPS監管覆蓋，湖南省公安廳交通管理局微信公眾號「湖南交警」15日披露，湖南首例因關閉GPS而被刑事追責案件。該案遊覽車駕駛人田某為在湖南境內夜間超速行駛，加裝開關關閉GPS，湖南湘潭警方以涉嫌危險作業罪對其刑事立案。

警方通報，4月6日晚23時許，湖南高警局湘潭支隊實戰指揮中心發現一台涉嫌關閉GPS逃避監管的河北省「冀FJ7＊＊＊」號牌的大客車進入轄區。當晚23時47分許，高警局湘潭支隊雨湖大隊員警在滬昆高速跳馬服務區查獲該車。

經檢查，警方發現該車GPS後台存在長時間無記錄情況。面對詢問，駕駛人田某（車主）謊稱GPS在維修所以沒有記錄，拒不承認有關閉GPS的行為。

經警方反覆檢查，最終在中控台下方發現了一個非常隱蔽的GPS斷電開關。

經進一步調查，警方發現，近兩個月時間，田某駕駛的這部旅遊包車，多次往返貴州興仁與浙江金華之間。為達到在湖南境內實施夜間超速行駛、連續超時駕車目的，田某藉由加裝開關關閉GPS方式逃避監管。在證據面前，田某對其違法犯罪行為供認不諱。

4月8日，駕駛人兼車主田某因涉嫌危險作業罪被湘潭縣公安局採取刑事強制措施。該案也成為湖南省第一起因關閉客車GPS逃避監管涉嫌危險作業罪被刑事立案的案件。

湖南交警介紹，長途客運車輛全面實施GPS監管覆蓋，是為了保證客運車輛的運輸安全，做到動態監管每一輛在運客車運行線路、駕駛時間和行車速度，並做到及時提醒。