美國眾議員和專家警告，該國關鍵基礎設施極度依賴全球衛星定位系統（GPS），而俄羅斯不僅擁有反衛星武器，還具備強大的網路與電子作戰能力，只要對GPS衛星進行干擾，便能輕易重創美國軍方與民間社會。

目前擔任美國聯邦眾議院軍事委員會戰備小組委員會（Subcommittee on Readiness）主席的眾議員加拉孟迪（John Garamendi），以及美國國家太空系統定位、導航與正時諮詢委員會（National Space-based Positioning, Navigation and Timing Advisory Board）成員戈瓦德（Dana Goward）投書《國防新聞》（Defense News），稱美國交通、通訊、金融、電力、供水等關鍵基礎設施，極度依賴GPS衛星的定位、時間同步等功能，只要相關訊號中斷，不僅美軍活動會大受限制，也將對美國經濟造成直接且重大的影響，嚴重破壞公眾對政府的信心，削弱美國國際地位達數十年之久。

美國國家安全會議（National Security Council）成員2021年12月才承認，GPS仍是美國的單點故障（single point of failure，SPOF），即一旦失效就會讓整個系統無法運作的關鍵弱點。而相對來說，中俄在太空系統失效時，還有備用的地面系統可以依靠。

加拉孟迪和戈瓦德指出，俄羅斯2021年11月才實彈測試過反衛星飛彈，還擁有強大的網路與電子作戰單位，並曾實際干擾過西方GPS訊號；若僅動用網路與電戰手段，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）甚至不須冒全面戰爭的風險，就能夠重創美國。

兩名專家指出，美國多年來承諾為GPS功能建立地面備份系統，但至今仍無成果，呼籲政府盡快建立一個或多個可用的替代方案，確保美國不會只因為失去GPS系統便趨於崩潰。