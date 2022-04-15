人類的智慧推進了每世紀科技發展的歷程，不過，造就便利性的同時也帶來無奇不有的犯罪手法。近期，日本一名男大生因為好奇心作祟，將針孔攝影機放入牙膏、盆栽中，偷拍每一位來家裡作客的女性友人。專家指出，類似案件層出不窮，這還只是冰山一角。

男大生牙膏塞針孔偷拍PO網 專家提「這些地方」要注意

根據日媒AERA dot.報導，京都大學一名男大生自以為想像力是超能力，在牙膏上打了一個小洞，將針孔攝影機放進裡面，遠看完全看不出任何被動手腳的地方。藉此捕捉每一位來家中作客的女同學美姿，行徑引來網友撻伐。

「網路上很多這種只有1公分左右的小型攝像頭，誰都能夠輕易取得。而且像這位男大生放在任何想放的地方，尤其又是自家，調查難度更高。」該名學生偷拍後，甚至將影片上傳推特炫耀，完全沒有悔過的意思。報導指出，偷拍累犯的機率大約為36.4％，該如何遏止此類犯罪是目前社會一大課題。

專家表示，過去處理過大大小小案件，這還只是冰山一角而已。這種變態行為防不慎防，而且目前法律沒有限制這類商品的買賣，因此很容易被有心人士非法利用。冷氣、燈泡、馬桶和出風口皆是普遍會被安裝隱藏式攝影機的地方，也呼籲大眾、特別是女性朋友出門在外要特別小心。