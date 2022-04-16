美國國防部高階官員今天指出，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）遭2枚烏克蘭飛彈擊中沉沒，稱這是對莫斯科一次「嚴重打擊」。

法新社報導，這名要求匿名的官員向記者證實基輔的說法，俄羅斯則稱是「莫斯科號」艦上炸彈爆炸所致。

這名官員表示：「我們評估他們是用2枚海王星（Neptune）打中它。」他指的是烏克蘭反艦巡弋飛彈。

這名美國國防部高官指出，這次飛彈襲擊據信已造成傷亡，但「難以評估人數」。他還說美國觀察到，有幸存者被其他俄羅斯船隻從海上救起。

俄羅斯則說「莫斯科號」官兵是撤離至附近的船上。

這名美國官員表示：「這是一次象徵性重擊。」

他指出，「莫斯科號」是俄羅斯「光榮級巡洋艦」（Slava-class cruiser）3艘其中之一，失去「莫斯科號」將形成俄羅斯海軍在烏南的「戰力破口」。（譯者：徐睿承）1110416