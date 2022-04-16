鑑於近年各級檢察署危安事件日益複雜，法警常暴露在危險下，需要充足裝備維護機關安全，高檢署15日在今年度首次法警長會議中，示範新採購的警用圓盾、安全防護頭盔及防護手套，辣椒防護噴罐等鎮暴裝備，同時假台北地檢署進行機關安全突發狀況演練。

15日全國法警長會議，法務部長蔡清祥也親自前往，除感謝法警長們的辛勞外，也表示法務部近年來積極爭取法警人力，規劃自2018至2025年間新增法警員額共120名，另從2019年起新增保全人員70人分攤法警非核心勤務。

會議現場除展示相關鎮暴裝備，並由法警同仁實際示範及說明，使與會者都能了解裝備功能和使用時機。接著假台北地檢署進行機關安全突發狀況演練，項目包括檢察官開庭遭被告攻擊時的突發狀況應變、社會矚目案件法警提帶聲押禁見被告過程之的安全維護，以及被告突遭被害人家屬襲擊後的送醫應變等緊急狀況。