時代力量立法院黨團昨召開記者會呼籲，國軍的裝備安全規格必須要接軌國際，確保有安全實用的裝備保護國軍，讓國軍安心保衛國家。國防部長邱國正上午在立院受訪表示，國防部保證國軍裝備都按國際標準，不會輕忽官兵安全。

邱國正說，他嚴正說明，他敢跟各位保證從國防部到各級幹部，就是全軍，保障士官兵安全，絕對沒有輕忽。再來，任何裝備，從做了以後到產製、獲得，這麼多年來有這麼多監控單位，國軍怎可能輕忽掉，產製過程中的測評都按照國際標準，他不一一列舉，但會去跟立委呈現相關製作數據。

邱國正說，他覺得滿遺憾的，之前也是有溝通過，這樣講出來他不會去反駁反控，但我覺得需要持續溝通。

他說，國防部沒有漠視官兵意見，他已經交代陸軍跟特戰部隊去蒐整，哪一個裝備不滿意，他不會去否定、追哪個人，他常跟同仁說，申訴管道不能堵住，堵住會爆掉，所以要通，不會責怪任何人，但會把問題做整理並詳細說明，不夠的再強化。

立委邱顯智昨天說，日前接獲現役志願役基層軍人的陳情，指2017年開始發放的新型國軍個裝並不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，例如頭盔不抗凹陷、防彈背心的抗彈板無法抵抗國造穿甲彈的射擊、夜視鏡結合座稍微撞擊就會斷裂、瞄準鏡的十字線歪斜導致精度不夠等。

針對立委質疑「國軍裝備安全」相關議題，國防部昨天也發新聞稿指出，國軍新式戰鬥個裝等裝備之採購、生產及驗收，均以保護官兵、發揮戰力為最優先考量，並依相關標準嚴格把關，期確保品質無虞；另戰鬥個裝研發測試，均依軍種需求完成建案，並遵嚴謹生產鑑測程序完成測試，均有紀錄可稽。

國防部表示，對各方廣泛提出研改建議，軍備局樂見國人的參與及支持，將審慎研究參考，期以最佳產品提供國軍官兵使用。