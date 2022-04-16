台灣少子女化問題持續惡化，對各級學校營運造成衝擊，尤以大專私校的衝擊更為嚴重。今年學測生減少，公立大學卻降標搶學生，新冠疫情延燒超過兩年，陸生生源管道遭中斷，已讓大專私校的生存雪上加霜，可預期的是，125年大專私校將面臨斷崖崩盤。對此，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖呼籲，政府必須完備私校退場機制，妥善做好周全準備，諸如協助教師的轉業、學生的安置，以及相關人力的規劃與投入。

根據內政部今年元月10日公布的最新人口統計資料，110年新生兒出生數15萬3820人，不僅創七年以來的新低，也是連續第二年人口負成長，出生人數低於死亡人數18萬3732人，總生育率更是再次跌破千分之1，只剩0.975 ‰，顯示台灣少子女化問題持續惡化中，未來將直接衝擊各級學校的招生，恐讓體質不佳的高中以上學校面臨退場或轉型的嚴峻考驗，尤其是私校，陳學聖召集人疾呼，政府應協助公私立學校及早因應。

陳學聖指出，從教育部109年出版的「各教育階段學生數預測報告（109~124學年度）」可看出，高中一年級學生數自102年學年起大幅減少，大專校院則是在105學年開始受到少子女化效應的衝擊，因人民受傳統習俗影響，偏好特定生肖，除少數如龍年出生人數略提高外，其他都一路下滑。

陳學聖強調，私校崩盤危機已與生肖無關，政府必須未雨綢繆，協助各級學校面對少子女化的挑戰。