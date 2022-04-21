高教工會今（21）日召開記者會，並以亞太技術學院為例，呼籲開放退場學校可以直接將校產捐贈政府。教育部則回應，學校如未完成清算，直接以公帑承接資產和負債，會有極大風險。

高教工會在記者會提到，位於苗栗縣的亞太創意技術學院自民國108年停辦至今，閒置浪費的校產，高達近新台幣10億元的價值，負債則不到9000萬元，當中多數是教職員的欠薪。

高教工會提到，對於亞太技術學院資產，公益董事會希望儘速捐贈給政府，卻遭拒絕，擔心如果要先切割拍賣，會使學校不完整，未來政府難以使用，因此希望退場基金直接接受校產捐贈，再墊付負債。

高教工會指出，教育部目前皆以「退場基金無此用途」，或稱要以中央通盤訂定辦法處理，導致該校校產歸公仍阻力重重。

教育部技職司回應，面臨退場的學校其財務狀況可能無法如正常學校清楚記載財務，亦無法掌握資產負債狀況，甚至需透過訴訟才得以確認債權債務關係，因此在未清算前就透過公帑承接退場學校資產及負債，將對政府或公立學校產生極大風險。

技職司提到，依《私立學校法》第73條規定，私立學校法人解散以全體董事為清算人，債權債務確認、處分校產、清償債務都是董事會的權責。清算完畢後若有剩餘財產，才會進入剩餘財產歸屬討論，不應該在還沒開始清算前，就將尚未清償的債務交由政府負擔。

技職司舉例，像是台灣觀光學院董事會，目前亦為公益董事，停辦前就先處理教職員資遣離退並安置學生，停辦後即向教育部申請法人解散並辦理清算，再透過公開徵求決定清算完成後賸餘校產歸國立空中大學，確實實現「校產歸公」。

技職司呼籲，亞太董事會應依《私校法》先清算，若解散清算過程延伸出委任律師、會計師等費用，可向私校退場基金申請墊付；清算完若有剩餘校產可捐贈政府機關或公立學校，達成歸公目的。