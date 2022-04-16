中國國藥集團中國生物今日（16日）公告，旗下兩款針對Omicron病毒的不活化(滅活)疫苗，已獲准在香港展開新冠疫苗的序貫免疫臨床研究。

公告稱，自Omicron疫情爆發以來，中國生物立即啟動疫苗研發。所屬北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所開展攻關，研發了BIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株）、WIBP-新型冠狀病毒滅活疫苗（O株），兩款疫苗均採用Omicron毒株接種於Vero細胞，經培養、滅活、純化、氫氧化鋁佐劑吸附製成。

兩款疫苗已獲得香港大學及醫管局港島西醫院聯網研究倫理委員會的審查同意，及香港藥劑業及毒藥管理局臨床試驗批件，正式獲准展開臨床。下一步，國藥中生將採用隨機、雙盲、佇列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人群中進行序貫免疫臨床研究，評價BIBP-新型冠狀病毒不活化疫苗、WIBP-新型冠狀病毒不活化疫苗兩款疫苗的安全性和免疫原性。