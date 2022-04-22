本土疫情連環爆，防疫政策似乎成為北市「藍綠白」攻防焦點，不只北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中頻打疫情牌，國民黨立委蔣萬安日前也拋出「以篩代隔」，讓外界解讀戰略改變。蔣萬安今受訪時再拋，指揮中心應盡快做到3件事，包括提高長輩疫苗覆蓋率、公衛人力做輕重症分流，以及擴大救護車、防疫車隊的編制。

蔣萬安今晨出席士林慈諴宮「天上聖母1063年聖誕祝壽大典」，對於外界指稱他選戰策略主攻疫情，他表示，一直以來自己都在衛環委員會，近期也相當關注疫情的發展，充分反映民眾心聲，不管是這波疫情剛開始前，他就呼籲政府應盡快擬定輕症居家照護政策，近期也提出「以篩代隔」、「輕重症分流」，維持醫療量能和正常生活。

蔣萬安說，他認為指揮中心迫切要做的三件事有，趕快提高長輩的疫苗覆蓋率，讓公衛人力做輕重症的分流，確保醫療量能，第三則是擴大救護車、防疫計程車的編制，一旦民眾有需要都能叫得到車，中央應該要馬上來面對解決。

蔣萬安表示，大家很關心5歲以下兒童因無法施打疫苗，染疫風險較高，他認為應該透過公衛手段，分配快篩劑給5歲以下孩童的家庭，讓他們能定期篩檢，頻率或許可以一周一次，根據國外的數字顯示，此做法可大大降低5歲兒童染疫風險，及學校全面停課的狀況。

媒體追問，講萬安拋出「以篩代隔」，意即用頻繁快篩取代嚴格隔離，假使快篩劑量能到巔峰時該怎麼辦。他則說，所以政府應該加速採購快篩劑和兒童疫苗，讓家長可以選擇，這部分政府都應該趕快做到，防疫應該是不分上下，共同努力。