有「女股神」之稱的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）長期看好電動車大廠特斯拉，旗下基金對其持股占比也最高，這次她在最新報告中，將特斯拉5年目標價調升至4600美元，較14日收盤價985美元高出4.67倍，伍德給特斯拉驚人的股價預測，令市場跌破眼鏡，但若真來到此價位，空手投資人可能會捶心肝。

巴倫周刊（Barron's）網站報導，伍德去年才預估，特斯拉股價到2025年將達到3000美元，現在她又表示，特斯拉5年目標價提高50%以上，來到4600美元。這次調升的最大原因是，特斯拉最近承諾推出自動駕駛出租車服務。

方舟投資在最新報告中指出，在樂觀情形下，特斯拉股價到2026年可能上看5800美元，如果處在空頭熊市，股價仍可能達到2900美元左右。

方舟分析師Tasha Keeney認為，特斯拉未來的自動駕駛出租車業務為關鍵驅動因素，到2026年將貢獻60%的預期價值和超過一半的預期EBITDA（EBITDA指未計利息、稅項、折舊和攤銷前的利潤）。

Keeney預計，2026年，電動車將占特斯拉57%營收，但利潤率遠低於自動駕駛出租車業務。

在伍德的投資組合中，持股占比最大的特斯拉今年以來股價下跌6％，而伍德旗下的ARK Innovation ETF曾是2020年表現最好的美國股票基金，但今年以來已經暴跌36.7％，在晨星（Morningstar）追蹤的615檔美國中型成長基金裡敬陪末座。